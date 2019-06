Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

NEITERSEN – Ehrungen beim Wiedbachtaler Männerchor Neitersen – Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, Singtätigkeit und Vorstandsarbeit im Wiedbachtaler Männerchor standen in einer Feierstunde des Vereins in der Wiedhalle im Mittelpunkt. Die seltene Ehrung von 70 Jahren Vereinszugehörigkeit wurde Friedhold Bitzhöfer zuteil. Der Vereinsvorsitzende Andreas Haas wies in seinen Grußworten darauf hin, dass die Singgemeinschaft im vergangenen Jahr vor einer Veränderung gestanden hat, da der Chorleiter Sven Hellinghausen nicht mehr zur Verfügung stand. Zum Jahresende hat Harald Gerhards die musikalische Leitung übernommen und inzwischen mit dem Chor einige erfolgreiche Auftritte absolviert. Haas freute sich, dass damit wieder ein Aufwärtstrend zu sehen sei. Ortsbürgermeister Horst Klein, selbst 50 Jahre Vereinsmitglied, wies darauf hin, dass es in vielen Dörfern keine Gesangvereine mehr gibt. Er freute sich über das aktive Vereinsleben in Neitersen, das von Zuverlässigkeit und Beständigkeit geprägt wird. Ziel sei es in drei Jahren das 110jährige Bestehen des Wiedbachtaler Männerchores zu feiern. Klein versprach, dass der Ortsverband das Fest im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen werde.

Andreas Haas ehrte für 25jährige Mitgliedschaft folgende Sänger: Bodo Nöchel, Manfred Saynisch, Ralf Haas, Edmund Schumann, Horst Welz und René Zimmermann. Für 40jährige Vereinszugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Andreas Haas, Hartmut Hähn, Hans-Dieter Krug, Gerd Müller, Jürgen Sanner, Udo Schmidt, Edgar Bay, Anneliese Hassel und Michael Schuh. Die Ehrennadel für 50jährige Treue zum Verein erhielten: Franz Berleth, Wolfgang Herfen, Horst Klein, Horst Langemann, Rudolf Bellersheim, Friedhelm Oettgen und Heinz Saynisch. Nicht weniger als 60 Jahre gehören dem Verein Horst Bellersheim, Arnold Hahn, Dieter Müller, Horst Müller, Erwin Sohnius und Günter Triesch an.

Die Ehrung durch den Chorverband Rheinland-Pfalz für langjährige Singetätigkeit und Vorstandsarbeit nahm der Geschäftsführer des Kreis-Chorverbandes Altenkirchen Manfred Hain vor. In seinen Grußworten stellte er die Frage, was einen Sänger dazu bringe so viele Jahre aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Er stellte fest, dass dazu eine gute Mischung aus Pflichtgefühl und Freundschaft zum Vereinsleben gehöre. Für 60 Jahre aktives Singen zeichnete er Arnold Hahn und Horst Müller aus. Weiterhin wurden geehrt: Udo Schmidt (50 Jahre), Andreas Haas (40 Jahre) und Wolfgang Herfen (25Jahre). Für 40 Jahre Vorstandarbeit wurde Dieter Müller ausgezeichnet.

Anschließend präsentierte Bernd Heinen Dias vergangener Tage, ehe der Abend mit einem gemütlichen Imbiss ausklang. Der Wiedbachtaler Männerchor singt seit mehreren Jahren in der Chorgemeinschaft ALFONE, die aus Sängern von Altenkirchen, Forstmehren und Neitersen besteht. (wk) Fotos: MGV Neitersen