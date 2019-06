Veröffentlicht am 8. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Profis zeigen Jugendlichen Tricks und Techniken – Kreativ-Camp während der Sommerferien im Big House – Das städtische Jugendzentrum Big House verwandelt sich von Montag, 8., bis Freitag, 12. Juli, in ein Jugend-Creativ-Camp. Tanz, Schauspiel, Gesang, Airbrush, Veranstaltungstechnik: Zahlreiche Workshops stehen dann auf dem Programm. Das Besondere: Es sind Profis aus Neuwied, die dem Nachwuchs ihr breit gefächertes Wissen vermitteln. Neuwied ist deren Heimatstadt – und die liegt ihnen am Herzen. Deshalb wollen sie dazu beitragen, so viele Kinder und Jugendliche wie möglich für ihre jeweilige Profession zu begeistern und Neuwied so lebendig zu halten. Die Kreativ-Workshops kosten zwischen 10 und 25 Euro, beginnen täglich um 11 Uhr und sind für Jugendliche ab elf Jahren geeignet. Einige Angebote sind kostenfrei.

Die Freie Bühne Neuwied mit Sängerin und Schaupielerin Tammy Sperlich und dem Schauspieler Boris Weber, die mit ihrer aktuellen Produktion „Camping Platz Sardella 2“ schon viele Neuwieder begeistert haben, werden in der zweiten Juliwoche den Teilnehmern des Schauspiel- und Gesangsworkshops jede Menge Tipps, Tricks und Techniken verraten.

Christopher Piltz ist Tanzlehrer und Hip-Hop-Coach. Er erreicht in seiner Tanzschule Impuls zahlreiche Kinder und Jugendliche, mit denen er seine Leidenschaft, das Tanzen, teilt. Im Jugend-Kreativ-Camp werden die jungen Tänzer eine eigene Choreographie einüben und diese auf einer großen Bühne vorführen.

Die Werbegrafikerin und Kunstpädagogin Christina Kutzbach leitet ein Kreativ-Atelier in Neuwied und bietet eine Vielzahl von Kursen für Kinder- und Jugendliche an. Im Kreativ-Camp lehrt sie die Airbrush-Technik. Die von den jugendlichen Teilnehmern produzierten Arbeiten werden im Big House ausgestellt.

Paul Schäfer ist darauf spezialisiert, Veranstaltungen mit Ton-, Licht-, Video- und Bühnentechnik auszustatten. Er gibt einen Einblick in die Arbeit des Tontechnikers und zeigt, wie man Bühnenlicht einrichtet und eine Lichtshow programmiert. Die Teilnehmer werden fit gemacht, um die Abschlussveranstaltung des Jugend-Kreativ-Camps abmischen und ausleuchten zu können.

Bei einem der beiden kostenfreien Angebote bereiten Interessierte unter Anleitung einer geschulten Mitarbeiterin der AOK ein Fingerfood-Buffet für die Abschlussveranstaltung zu. Beim anderen zeigt Tanztrainer Gabriel Hermes alle wichtigen Elemente des Hip-Hop erlernen und kombinieren.

Veranstalter ist das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJuB). Das erteilt auch weitere Informationen und nimmt Anmeldungen entgegen, Telefon 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de oder tbuchmann@stadt-neuwied.de.