ALTENKIRCHEN – BVR Victor Ranglisten Turnier – Das zweite BVR Victor Ranglisten Turnier fand in Remagen statt. Colin Thiel, Nina Fetter und Kim Hoffmann vom Badminton Club Altenkirchen traten dort zum Mixed und Doppel mit Jugendlichen aus anderen Vereinen an. Die Konkurrenz war stark, denn oft spielten die Gegner in höheren Spielklassen, doch davon ließen sie sich nicht abschrecken. Es gab sehr spannende und knappe Spiele. Beim Doppel spielte Colin zusammen mit Maxim Hüttich aus Remagen. Die beiden kannten sich vorher nicht, haben sich aber im Laufe des Turniers gut zusammengefunden und belegten den 5. Platz. Die Partnerin von Nina kommt aus Plaidt und heißt Johanna Dahl. Sie haben zwei Matches gewonnen und erkämpften sich Platz 4. Kim Hoffmann konnte sich mit ihrer Spielpartnerin Sina Chalgoum den 3. Platz holen, sie haben eins von drei Spielen gewonnen.

Beim Mixed spielte Kim mit Simon Brill aus Trier-Tarforst. Nach hartem Kämpfen und einem sehr engen Spiel mit drei Sätzen, welches leider nicht an die beiden ging, haben sie letztendlich ein Spiel gewonnen und belegten den 4. Platz.

Es gab auch ein BCA-Team: Colin und Nina spielten zusammen Mixed. Zwei Matches konnten sie ohne große Probleme für sich gewinnen, doch bei den restlichen mussten sie sich geschlagen geben und erreichten somit Platz 5.

Trainer Harald Drumm ist mit den Ergebnissen zufrieden, vor allem, da die Konkurrenz oft ein bis zwei Spielklassen höher spielte und es trotzdem knappe Sätze gab: „Es ist ausbaufähig, aber sie haben einen starken Willen gezeigt, es hat alle weitergebracht und auch auf dem Heimweg gab es nur positive Stimmung.“ (anki) Foto: BCA