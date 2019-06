Veröffentlicht am 8. Juni 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – Waldfest Kirchenchor Schönstein – Der Kirchenchor „St. Cäcilia“ Schönstein war wieder einmal Ausrichter des beliebten Waldfests am und im Schönsteiner Schützenhaus. Gegen Mittag des Festes Christi Himmelfahrt füllte sich das Gelände mit Besuchern aus Nah und Fern, freuten sich die gut 20 Helferinnen und Helfer. Eine Abordnung des Wissener Kirchenchors wurde ebenso willkommen geheißen wie die Vertreter der örtlichen Vereine Frauengemeinschaft, Feuerwehr, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft und Sportfreunde.

Letztere präsentierten sogar ihre komplette 1. Mannschaft, was angesichts des unmittelbar bevorstehenden 100. Vereinsgeburtstags als recht positiv vermerkt wurde. Einige Gruppen hatten den Weg nach Schönstein, so wie es sich am „Vatertag“ gehört, zu Fuß gefunden. Zu ihnen zählten Wanderer aus Altenbrendebach und Mittelhof. Natürlich war die Verpflegung auch Dank der vielfältigen Unterstützung durch Mitglieder der übrigen Vereine vom Feinsten.

Der Grillstand war ständig umlagert und auch die selbstgemachten Waffeln sowie das runde Dutzend gespendete Kuchen sorgten für allseits gute Laune. Für die Kinder stand eine Hüpfburg bereit. Als Fazit lässt sich sagen: Der Schönsteiner Kirchenchor verfügt nicht nur über hohe gesangliche Qualität sondern kann auch schöne Feste auf die Beine stellen.