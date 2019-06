Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

PRACHT-WICKHAUSEN – Der Mehrgenerationenplatz in Wickhausen – eine Begegnungsplatz für Jung und Alt – Die Ortsgemeinde freut sich, dass der neu gestaltete Platz in Wickhausen von den Kindern und Besuchern sehr gut angenommen wird. In den vergangenen Wochen waren hier in den Nachmittagsstunden immer spielende Kinder und auch Erwachsene auf dem Gelände.

Das Angebot für die Kinder ist groß. Es wurden insgesamt zwölf Spielgeräte aufgestellt. Eine Seilbahn (20 Meter) mit Startrampe, eine Turmkombination, eine Wasserspielanlage (Matschanlage) mit Tisch, ein Sandkasten, ein Trampolin, ein Federspielgerät, eine Wippe, eine Doppelschaukel und ein Kletterreck.

Auch das Angebot an Freizeitgeräten für die Erwachsenen kann sich sehen lassen. Ein Bewegungsgerät als Ganzkörpertrainer und ein Beintrainer. Darüber hinaus wurde eine Boule Bahn angelegt, auf der man ein Turnier durchführen kann. Boule Kugeln für Erwachsene, aber auch für Kinder sind vorhanden.

Um den Aufenthalt für die Eltern und Großeltern (natürlich auch für die Kinder) noch angenehmer zu machen wurden zwei Sitzgruppe und zwei weitere Bänke im Schatten der Bäume aufgestellt.

Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern und allen Besuchern eine schöne Zeit auf dem „Mehrgenerationenplatz“ in Wickhausen. (udse) Fotos: OG Pracht