PRACHT – Bleiverglasung an der Giebelseite und an der Fensterfront mit Steinen beworfen

Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

PRACHT – Was soll das??? – Bleiverglasung an der Giebelseite und an der Fensterfront mit Steinen beworfen – Bereits seit Wochen werden die Fensterscheiben an der Giebelseite und neben dem Eingang zur Friedhofshalle von Unbekannten mit Steinen kaputt geworfen. Hierbei handelt es sich um Bleiglasfenster. Diese Fensterscheiben wieder zu reparieren ist sehr aufwendig und kostet viel Geld.

Wer macht so etwas? Ist denn nicht´s mehr heilig? Warum muss man öffentliches Eigentum zerstören? Fragen über Fragen die nur von den „Unbekannten“ beantworten werden können. Über solche Art der Zerstörung ärgert sich jeder Friedhofsbesucher. Wer Angaben zu den „Unbekannten“ machen kann, sollte dies dem Ortsbürgermeister Udo Seidler mitteilen.