Veröffentlicht am 9. Juni 2019 von wwa

HACHENBURG – Start der Open-Air-Saison auf dem Alten Markt am Mittwoch, 19. Juni! – Nach einem Sommer der Besucherrekorde geht die beliebte Open-Air-Reihe der Hachenburger KulturZeit auf dem Alten Markt in eine neue Runde. Die Besucher erwarten bei freiem Eintritt acht unvergessliche Abende im Herzen der vielleicht schönsten Stadt im Westerwald! Thomas Mentsches gibt mit seinem berührenden Folk-Rock am Mittwoch, den 19. Juni, ab 19.15 Uhr den Startschuss bei „Treffpunkt Heimat“. „Treffpunkt Alter Markt“, „Feier den Markt“ und „Treffpunkt der Kulturen“ finden danach an sieben Donnerstagen, jeweils ab 19.15 Uhr, statt. Auf diese Musiker dürfen sich Jung und Alt freuen…

Mi. 19.6., 19.15 Uhr: Treffpunkt Heimat – Thomas Mentsches & Band; Berührender Folk-Rock, der die Vielfalt des Lebens atmet

Do. 27.6, 19.15 Uhr.: Cobario; Wiener Melange aus Jazz, Folk, Pop und Klassik

Do. 4.7., 19.15 Uhr: Feier den Markt – Punch Arogunz; Pumpende Beats und Tripletime-Parts mit Tiefsinn (Altersempfehlung: ab 16)

Do. 11.7., 19.15 Uhr: Rosko Gee & The Hooded Ones; Jazz, Pop und Soul – Grenzen überschreitend

Do. 11.7., 19.15 Uhr: Rosko Gee & The Hooded Ones; Jazz, Pop und Soul – Grenzen überschreitend

Do. 18.7., 19.15 Uhr: Ignaz Netzer Quartett; „Garant für besten deutschen Blues“ (Ruhr Nachrichten)

Do. 25.7., 19.15 Uhr: Frollein Smilla; FOLKBALLADENDSCHÄSSFUNKPIRATENLIEBESBLUES

Do. 1.8., 19.15 Uhr: HISS; Südsee, Sehnsucht und Skorbut

Do. 1.8., 19.15 Uhr: HISS; Südsee, Sehnsucht und Skorbut

Do. 8.8., 19.15 Uhr: Treffpunkt der Kulturen; Maik Mondial; Balkan-Beats & Gypsy Speed – leidenschaftlich, vibrierend und manchmal auch verrückt; Jermaine Reinhardt Quartett

High – Speed – Sinti – Swing von den Nachkommen der Gitarren-Legende. Foto: Matthias Ketz.