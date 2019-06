Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

ENGERS/SEGENDORF – Ortsvorsteher in Engers und Segendorf gesucht – Entscheidung fällt am 16. Juni – Auch Briefwahl möglich – Nach den Kommunalwahlen werden in Engers und in Segendorf die Wählerinnen und Wähler nochmals an die Urnen gebeten. In beiden Neuwieder Stadtteilen war im ersten Ortsvorsteher-Wahldurchgang noch keine Entscheidung gefallen, so dass es am Sonntag, 16. Juni, zur Stichwahl kommt. Für die Wahlberechtigten gibt es keine Änderungen: Sie können im gleichen Wahlraum wie bei der Hauptwahl ihre Stimme abgeben.

Die Stadtverwaltung Neuwied macht darauf aufmerksam, dass auch für diese beiden Stichwahlen die Möglichkeit der Briefwahl besteht. Das Briefwahlbüro im Verwaltungsgebäude an der Engerser Landstraße 17 befindet sich im dritten Stock, Zimmer 357 – 359. Es ist barrierefrei zu erreichen und ist geöffnet von Montag bis Mittwoch jeweils von 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, sowie am Freitag, 13. Juni, vor der Wahl ebenfalls bis 18 Uhr.