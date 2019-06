ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule lädt zu Probestunden für Kinder von ein bis fünf Jahren

Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Musikluft schnuppern? – Kreismusikschule lädt zu Probestunden für Kinder von ein bis fünf Jahren – Die Kreismusikschule bietet allen interessierten Familien mit Kindern im Alter zwischen ein und fünf Jahren die Möglichkeit, eine kostenlose Probestunde zu erleben. Nach den Sommerferien starten im gesamten Kreisgebiet wieder die beliebten Musikkurse für alle Kinder im Kindergartenalter.

Die Allerkleinsten ab eineinhalb Jahren dürfen im MUKI-Kurs zusammen mit der Hasenhandpuppe MUKI die ersten musikalischen Erlebnisse sammeln. Für die Dreijährigen öffnet sich die MiMaMusikiste. Noch in Begleitung der Eltern oder einer anderen Bezugsperson ist der Kurs eine ideale Vorbereitung auf die Musikalische Früherziehung. Für Kinder von vier oder fünf Jahren bietet die Musikalische Früherziehung einen idealen Rahmen für den Einstieg in die Welt der Musik und hilft bei der Wahl des geeigneten Musikinstruments.

Interessierten Familien bietet die Musikschule die Möglichkeit, eine kostenlose, unverbindliche Probestunde an einem ihrer Hauptstandorte zu erleben.

Die Termine sind: Altenkirchen, Musikschule, Hochstraße 3: Muki Dienstag, 18.6.19, 14:15 Uhr; MiMaMusikiste Dienstag, 18.6.19, 14:45 Uhr; Früherziehung Montag, 17.6.19, 17:15 Uhr.

Betzdorf-Kirchen, Musikschule im Bildungszentrum, Auf dem Molzberg 2: Muki Freitag, 14.6.19, 14:30 Uhr; MiMaMusikiste Freitag, 14.6.19, 15:30 Uhr; Früherziehung Freitag, 14.6.19, 16:30 Uhr

Wissen, Musikschule in der Marion-Dönhoff-Realschule: Muki Montag, 17.6.19, 16:30 Uhr; MiMaMusikiste Montag, 17.6.19, 15:30 Uhr

Wissen, Musikschule in der Wilhelm-Busch-Schule, Böhmerstraße: Früherziehung Montag, 17.6.19, 14:30 Uhr. Um Anmeldung im Büro der Musikschule wird gebeten, Telefon 02681/81 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de

Die Kreismusikschule verweist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf ihren großen Infotag zum Ausprobieren der Instrumente am Samstag, 15 Juni, von 10-12 Uhr in Wissen (Wilhelm-Busch Schule) und Betzdorf-Kirchen und von 14.30 – 17 Uhr in Altenkirchen.

Foto: Die Kreismusikschule lädt alle Familien mit Kindern im Alter von ein bis fünf Jahren zu kostenlosen Probestunden für ihre Musikkurse ein. Die beliebten Kurse beginnen wieder nach den Sommerferien und die Jüngsten, hier mit der Handpuppe Muki, sind immer mit großer Begeisterung bei der Sache.