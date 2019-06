Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

OETTERSHAGEN – Sabrina Holzer leitet Kita „Meilenstein“ in Oettershagen – Bürgermeister bestellt Nachfolgerin für Renate Krämer – Das hat man auch nicht alle Tage: Sabrina Holzer leitet jetzt eine Kita, die sie selbst als Kind besucht hat. Sie war eines der ersten Kinder in der damals neu erbauten Kita „Meilenstein“ in Oettershagen, und sie ist die erst zweite Leiterin der Einrichtung.

Bürgermeister Dietmar Henrich bestellte die 28jährige staatlich anerkannte Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung. Sie ist die damit die jüngste Leitung in den Kindergärten der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg).

Sabrina Holzer wechselte vor fast 25 Jahren zusammen mit Renate Krämer aus dem Kindergarten Hamm in den neuen Kindergarten Roth-Oettershagen – die eine als Chefin, die andere als Kindergartenkind. Renate Krämer blieb fast 25 Jahre Leiterin, bis sie vor wenigen Tagen in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ging. Sabrina Holzer ist nun ihre Nachfolgerin in der zweigruppigen Einrichtung mit 50 Plätzen. Schon seit dem vergangenen Herbst wurde sie dort eingearbeitet. Zuvor war sie Gruppenleiterin der kommunalen Kita Hamm.

Foto: Bürgermeister Dietmar Henrich bestellte Sabrina Holzer zur Kita-Leiterin in Roth-Oettershagen. Foto: N. Langenbach