Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Naturerlebnis und Piratenabenteuer – Noch Plätze frei bei zwei Angeboten des KiJuB – Für die Sommerferien bietet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJuB) interessante Freizeiten an. In zweien sind noch einige Plätze frei. Da ist zunächst das „Naturerlebnis für Kinder“, das vom 1. bis 3. Juli täglich von 8 bis 15 Uhr auf der Ochsenalm im Rodenbacher Wald über die Bühne geht. Acht- bis Zwölfjährige erfahren dort auf spannenden Entdeckungstouren und bei Naturspielen viel Wissenswertes über den Wald und seine Tiere. Sie werden angeleitet, den Wald mit allen Sinnen zu begreifen. Spielerisch soll das Bewusstsein für die Natur und den verantwortungsvollen Umgang mit ihr gestärkt werden. Mittags besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu grillen. Die dreitägige naturpädagogische Freizeit wird durch das KiJuB in Kooperation mit den Pfadfindern des VCP Feldkirchen, dem Naturpark Rhein-Westerwald und dem Forstamt Dierdorf angeboten. Der Teilnehmerbeitrag beträgt inklusive Material 30 Euro.

„Die Piraten erobern den Bauspielplatz“ heißt die Freizeit für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Termin ist der 15. bis 19. Juli, täglich von 8 bis 16 Uhr, außer Freitag (8 bis 15 Uhr). Auf dem Bauspielplatz an der Neuwieder Bimsstraße nähern sich die Kinder dem vielfältigen Thema „Piraten“ auf kreative Weise. Dabei steht das Basteln von Gegenständen für eine Piratenausstattung im Vordergrund. Zudem stehen eine Piratenprüfung und eine große Schatzsuche auf dem Programm.

Nähere Infos zu den Freizeiten und Anmeldung beim KiJuB, Pfarrstraße 8, 56564 Neuwied, Telefon 02631 802 170; E-Mail kijub@neuwied.de