NEUWIED – Mehrtägige Kanutour 2019: Spaß und Action auf der Mosel – Für alle an Wassersport Interessierten bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit der Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach eine Kanu-Freizeit auf der Mosel an. Bei der dreitägigen Tour, in der Zeit vom 23. bis 25. August 2019, werden insgesamt circa 35 Flusskilometer zurückgelegt. Start der Tour ist der Campingplatz in Ediger-Eller. Nach einem gemeinsamen Kennenlernen und der ersten Übernachtung im Zelt, geht es flussabwärts nach Brutig-Fankel. Am nächsten Tag endet die Tour schließlich in Müden.

Bei dieser actionreichen Tour haben die Teilnehmer/innen die Gelegenheit, die Mosel einmal von einer ganz anderen Seite zu entdecken. Egal ob Chillen am Ufer, Baden im Fluss oder gemeinsames Grillen, die Kanu-Freizeit bietet jedem ein außergewöhnliches Abenteuer.

Teilnehmen können alle Jugendlichen ab 12 Jahren. Die Kosten betragen 60,00 Euro pro Person, inklusiv Fahrt, Übernachtung und Verpflegung. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 28. Juni 2019 gebeten: Kreisjugendpflege Neuwied, Lena Schmuck und Franlin Toma, Tel.: 02631/803-621 oder -442, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de