NEUWIED – Heimische Produkte vor historischer Kulisse genießen – „Neuwied erschmecken“: Zweite Auflage am 13. Juni – Die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe „Neuwied erschmecken“ Mitte Mai war ein voller Erfolg. Viele Bürger freuen sich schon auf die zweite Auflage des kulinarischen Treffpunkts in der Pfarrstraße. Am Donnerstag, 13. Juni, ist es soweit. Dann heißt es wieder zusammenkommen, schlemmen, genießen und einkaufen. Vor dem historischen Rathaus öffnen ab 16:00 Uhr regionale Gastronomen und Getränkehändler ihre Stände. Die Besucher können dort ihre Wahl aus einer Vielfalt von herzhaften Käsesorten über feine Weine und schmackhafte Suppen und Burger bis hin zu köstlichen Crepes, selbst gemachten Marmeladen, Honig und Törtchen treffen.

Das Motto „Neuwied erschmecken“ ist dabei wörtlich zu nehmen. So kreiert Schehida Kopp am 13. Juni als Besonderheit eine „Neuwieder Gemüsesuppe“, in der sie saisonale Zutaten aus Neuwieder Hofläden verarbeitet. Außerdem servieren Anna und Eva Stephany zum Dessert ein spezielles „Neuwieder Törtchen“, in denen Wein vom „Irlicher Frauenberg“ verarbeitet wird, ein Pinot blanc aus historischer Lage.

Der Mix aus regionalen Anbietern, frischen Lebensmitteln und historischer Kulisse sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Entstanden ist die neue Möglichkeit zum kulinarischen Austausch aus einer Idee der Bürgerbeteiligungsaktion „Netzwerk Innenstadt“, den Schlemmertreff organisiert haben engagierte Mitglieder der Arbeitsgruppe „Abendmarkt“.