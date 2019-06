Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

WALLMENROTH – Straßensperrung wegen Inline-Skating-Workshop Freitag, den 28. Juni, von 13:30 bis 20 Uhr und Samstag, den 29. Juni von 08:30 bis 16:00 in Wallmenroth – Die Ortsgemeinde Wallmenroth, sowie die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf bieten auch in diesem Jahr wieder einen Inlinerkurs für Kinder und Erwachsene an. Auf dem Parkplatz der Turnhalle in Wallmenroth wird am Freitag den 28. Juni von 14:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr unter fachgerechter Anleitung, der sichere Umgang mit diesen beliebten Sport- und Fortbewegungsarten eingeübt.

Die Anlieger werden gebeten, den Parkplatz an der Turnhalle ab Freitagmorgen frei zu halten.

Wie in den Vorjahren wird es zur Sicherheit der Kursteilnehmer (insbesondere Kinder) zu den oben genannten Zeiten wieder eine Vollsperrung in der Jahnstraße geben. Besucher des Friedhofes werden gebeten, über die Friedhofstraße bzw. Dasbergstraße/Tiergartenstraße und nicht über den Schladeweg zu fahren. Die Anlieger werden gebeten, innerörtliche Umleitungen zu benutzen. Rückfragen unter: info@wallmenroth.de oder 0170/9339469.