Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

BEULSKOPF – DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm übte „Retten unter erschwerten Bedingungen“ – Der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm übte am Beulskopf den Umgang mit Tragetuch, Tragestuhl und Spineboard unter dem Thema „Retten unter erschwerten Bedingungen“. Unter fachlicher Anleitung von Benedikt Walkenbach und Jonas Becker konnten die Mitglieder üben wie man ein Verletzen den Aussichtsturm sicher herunterbringt. Aber auch der Umgang mit dem Spineboad aus dem steinigen Wald war Bestandteil des Abends. Insgesamt ein toller und lehrreicher Dienstabend.

Der nächste Dienstabend findet am Dienstag, den 18. Juni 2019 ab 19:00 Uhr in Altenkirchen in den Hallen des DRK Ortverein statt. Interessierte Personen sind jederzeit herzlich willkommen. Weitere Infos unter www.drk-ov-ak-hamm.de. (homi) – Fotos: Mies