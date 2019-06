Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Mädchen und Jungen der „Kinderburg“ besuchen Vulkanmuseum – An den städtischen Kindertagesstätten ist es Usus, Vorschulprojekte zu organisieren, um so den Kindern gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Schulzeit zu bieten. So auch an der Heddesdorfer Kita „Kinderburg“. Bevor die Mädchen und Jungen die Einrichtung in Richtung Schule verlassen, haben sie sich im Rahmen des Vorschulprojekts intensiv mit dem Thema Vulkane beschäftigt. Da lag es nahe, zum Abschluss der Projekttage dem deutschen Vulkanmuseum „Lava Dome“ in Mendig einen Besuch abzustatten. Gemeinsam mit Eltern und den Erzieherinnen, die sie durch da Projekt begleitet hatten, machten sich die Vorschulkinder auf in die Eifel. Im „Lava Dome“ verbrachten alle eine faszinierende Zeit. Die dort zugänglichen Informationen über die Geheimnisse vulkanischer Aktivitäten interessierten Groß und Klein gleichermaßen.