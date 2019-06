Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Marienschule: neues Theaterstück, neues Maskottchen – Für die Schulgemeinschaft der Marienschule ist es von großer Bedeutung, den Kindern einen friedlichen Rahmen zum Lernen zu bieten. Bereits seit vielen Jahren laufen dort unterschiedliche Angebote und Projekte – vor allem im Bereich der Gewaltprävention. Auch in der vergangenen Projektwoche wurde ein buntes Programm unter dem Motto „Friedliches Lernen in der Marienschule“ – kurz „FliMs“ genannt – zusammengestellt. Das soll in Zukunft das Leitmotiv der Marienschule sein, Maskottchen „FliMs“ ist der dazu passende Begleiter. Einen tiefen Einblick in das Schulleben mit all seinen Besonderheiten erlebten die Eltern der Schüler nun beim Tag der offenen Tür. In freundlicher Atmosphäre konnten viele neue Kontakte geknüpft werden, zudem klärte der Schulelternbeirat über die Aktivitäten des Fördervereins der Marienschule auf. Die Klassen stellten ihre Unterrichtsprojekte vor. Neben dem Flechten von Freundschaftsbändchen, dem Bemalen von Steinen und dem Erstellen digitaler Bilderbücher zum Thema „gewaltfreier Umgang“ stand Maskottchen „FliMs“ im Mittelpunkt der Aktionen. Sogar die Internationale Frauengruppe des Mehrgenerationenhauses unterstützte die „FliMs“-Produktion mit Näharbeiten. Weiterer Höhepunkt des Tages waren die Vorführungen der Theater-AG, die im Gewölbekeller mehrfach kurze Szenen aus ihrem neuen Stück präsentierten. Eine Expertin leitet die Kinder an. Die Theater-AG ist Teil der Gewaltprävention, wird durch die Schulsozialarbeit begleitet und durch das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unterstützt. Auf die große Vorführung vor den Sommerferien dürfen alle gespannt sein.