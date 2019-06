Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Am Pfingstwochenende findet in der Evangelischen Landjugendakademie in Altenkirchen ein besonders spannendes Projekt statt – Junge Erwachsene mit und ohne Fluchterfahrung erstellen eine Online-Ausstellung zur Migration seit 2015, die schließlich mit interessierten Bürger/innen diskutiert werden soll. “Wir schaffen das!“, hieß es 2015. Was haben wir bisher wie geschafft? Was werden wir demnächst noch schaffen? Welches Bild wird von den “Jahren der Migrationsbewegung“ bleiben? Diese Fragen bilden die eine Säule des vielseitigen und intensiven Programms, das von Donnerstag bis Montag andauert. Die zweite Säule ist die Frage, wie Geschichte „geschrieben“ und vermittelt wird. Dafür sind ein Besuch des Stadtarchivs, ein Gespräch mit einer DDR-Zeitzeugin sowie Ausflüge zu Bonner Museen geplant. Schließlich entwickeln die jungen Erwachsenen gemeinsam eine Online-Ausstellung über das wohl spannendste Kapitel der jüngsten Zeitgeschichte. Am Montag sind anschließend alle Interessierten eingeladen, die Ergebnisse zu sehen und zu diskutieren. Die Ausstellung wird erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Anschließend stehen die Macher Frage und Antwort und freuen sich auf den Austausch beim gemeinsamen Mittagessen. Anmeldungen sind bis Sonntag unter rohde@lja.de möglich.