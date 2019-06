Veröffentlicht am 5. Juni 2019 von wwa

NISTER – Kamerateam des SWR an der Nister bei Hahnhof – Am Mittwochmorgen stattete ein Kamerateam des SWR der Nister bei Hahnhof einen Besuch ab. Dort ergeben sich nach dem Abriss der Staumauer bedeutende Änderungen im Wasserfluss. So wurden beispielsweise Buhnen eingebaut, die die Strömungsrichtung beeinflussen. Derzeit verfüllt der Altenkirchener Landschaftsbaubetrieb Börgerding den Nisterarm direkt bei Hahnhof. Dort bleibt lediglich ein kleiner Tümpel erhalten. Die zahlreichen Kaulquappen sind abgefischt und in Sicherheit gebracht worden. Im Moment richtet sich das Augenmerk auf eine Insel, die unmittelbar oberhalb des ehemaligen Wehrs entstanden ist. Das dreiköpfige Kamerateam der Wetter-Redaktion führte einige Interviews und sah sich diesen Nisterabschnitt genau an. Man versuchte sich sogar an Unterwasseraufnahmen. Der Beitrag wird schon am Mittwochabend, 05. Juni, im Rahmen der SWR-Landesschau zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr ausgestrahlt. Er soll etwa vier Minuten lang sein. (pr.)