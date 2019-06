BETZDORF – Personenwagen gegen Bus

Veröffentlicht am 5. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 04. Juni, in Betzdorf entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ein 47jähriger Mann hatte mit einem Linienbus an der Haltestelle in der Wilhelmstraße angehalten und die Warnblinklichtanlage angeschaltet. Ein 18jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Pkw in Richtung Kreisverkehrsplatz an dem auf der Fahrbahn haltenden Bus vorbei. Als der Busfahrer wieder anfuhr, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Quelle: Polizei