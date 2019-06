Veröffentlicht am 5. Juni 2019 von wwa

PUDERBACH – Einbruch in Lidl-Markt in Puderbach – In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 30. auf 31. Mai 2019, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang in den Lidl-Markt in Puderbach, in dem sie in die rückwärtige Wand des Marktes ein Loch stemmten. Die Suche im Gebäude nach Bargeld verlief ergebnislos, so dass die Täter trotz hohem Aufwand letztlich ohne Beute davon ziehen mussten.

Wer kann Angaben zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich des geteerten Wirtschaftsweges hinter dem Lidl-Markt und der Zufahrtswege machen? Verdächtige Wahrnehmungen und andere Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei