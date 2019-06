Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – 100 Jahre Sportfreunde Schönstein – Festbuch kurz vor der Fertigstellung – Zum 100jährigen Jubiläum der Sportfreunde Schönstein erscheint ein 250 Seiten Werk – In diesem Jahr blicken die Sportfreunde Schönstein auf ihr 100jähriges Bestehen zurück; dies ist Anlass genug, das Jubiläum in festlichem Rahmen zu begehen und die Vereinsgeschichte in einer umfangreichen Geschichte zu dokumentieren. Verfasser ist Bruno Wagner; für die technische Bearbeitung sorgt Uwe Büch, ebenso Mathias Rötzel, der zudem die Werbeanzeigen koordiniert.

Dem vorliegenden Kompendium der Vereinshistorie sind die zum 75jährigen Jubiläum von Bruno Wagner geschriebene Festschrift und die von ihm zusammengestellte fotografische Dokumentation zu Grunde gelegt, ebenso das vor 50 Jahren erschienene und von Richard Schmidt und Rudolf Groß verfasste Jubiläumsheft; darin wird erstmalig Rückschau gehalten auf den als 1919 gegründeten SV Schönstein, seit 1935 Sportfreunde Schönstein benannt.

Im Jahre 1936 spielte diese Schönsteiner Jungendmannschaft gegen die A-Jugend des Deutschen Meisters Schalke 04 und rang dem prominenten Gegner ein 2:2 ab. Die Begeisterung der von nah und fern herbeigeströmten Zuschauer fand kein Ende, zumal das Schalker Team mit Namen wie Barufka, Füller, Zwickhöfer und Sontow besetzt war. Große Anerkennung verdient posthum Franz Ciachera, der ein Jahr zuvor diese erfolgreiche Jugendmannschaft für seine „Sportfreunde Schönstein“ auf die Beine gestellt hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Fußballspielbetrieb wieder in Gang. Ende der 1950er Jahre wurde unter der Regie von Paul Trapp eine kreis- und landesweit erfolgreiche Abteilung aufgebaut und von diesem „auf heimischer Scholle“ die leitathletischen „Schlosskampfspiele“ durchgeführt. Auch die Glanzzeit der um 1970 im Fußballverband Rheinland so erfolgreiche Damen-Fußballmannschaft mit Trainer Norbert Stangier, die kurzzeitigen Abteilungen der Radfahrer, Gymnastinnen und B-Jugend-Mädchenmannschaft – sie sind Geschichte.

Auf die vergangenen 25 Jahre bezogen wird daher vornehmlich das Augenmerk auf das fußballerische Geschehen der „Sportfreunde“ gerichtet – den Spielbetrieb der 1. Mannschaft, der Alte-Herren-Abteilung und der verschiedenen Jugendteams, die in der Jugendspielgemeinschaft Wisserland aktiv sind. Aber auch das Vereinsleben mit all seinen verschiedenen Facetten sowie die nicht immer leichte Vorstandsarbeit werden beleuchtet. Zahlreiches Bildmaterial soll zur Veranschaulichung der Textpassagen dienen und gesellige Veranstaltungen und Unternehmungen aufleben lassen. In Teamarbeit haben B. Wagner und U. Büch 6.700 Dateien in 500 Ordnern analysiert, ein Layout und Word-Dokument erstellt, Bildbearbeitung vorgenommen, sodass nach sorgfältiger Überarbeitung in Kürze eine druckreife Vereinschronik vorliegt.

Verfasser B. Wagner legt auch Wert auf die Feststellung, dass der Verein in 100 Jahren nahezu ununterbrochen seine Eigenständigkeit erhalten hat und dank des Idealismus und ehrenamtlichen Einsatzes der Vorstandsmitglieder und Helfer nicht nur sportliche Erfolge zu verzeichnen, sondern auch ein intaktes und lebendiges Vereinsleben hat.

Der Auftaktfeier zum Jubiläumsjahr im Januar folgen sportliche Veranstaltungen: Ein Alt-Herren-Turnier, bereits am 31. Mai 2019 ausgetragen (der BK berichtete), am 6. Juli verschiedene Jugendspiele, Schönsteiner „All Stars“ gegen die aktuelle AH-Mannschaft, das Spiel einer Auswahlmannschaft der Verbandsgemeinde Wissen gegen die erste Mannschaft der „Sportfreunde“ (Kreisliga A). Der große Festakt unter der Schirmherrschaft von Nicolaus Graf Hatzfeldt – Festkommers mit anschließendem Tanzabend – steigt am Samstag, 10. August 2019 im Kulturwerk. Das circa 250 Seiten umfassende Festbuch ist an diesem Abend wie auch bereits einige Wochen vorher käuflich erhältlich. (bwa) Foto: Sportfreunde Schönstein