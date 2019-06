Veröffentlicht am 5. Juni 2019 von wwa

BERLIN – Gastfamilien für US-Stipendiaten gesucht – Erwin Rüddel engagiert sich für erfolgreiches PPP-Austauschprogramm – „Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist ein gemeinsames Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Es handelt sich um einen interkulturellen Austausch und ermöglicht es Jugendlichen aus beiden Ländern, ein Schuljahr im jeweils anderen Land zu verbringen. Der nächste Jahrgang steht in den Startlöchern und freut sich darauf, ab August einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen mit dem Ziel, die deutsch-amerikanische Freundschaft zu stärken“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Christdemokrat befürwortet diesen interkulturellen Austausch und möchte dabei helfen, für die US-amerikanischen Jugendlichen auch im Landkreis Altenkirchen Gastfamilien zu finden. „In meinem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen ist die Austauschorganisation Experiment e.V. für die Durchführung des Programms zuständig“, so Rüddel weiter.

Dem Verein liegen 50 Bewerbungen von Schülerinnen und Schülern aus den USA vor, die sich darauf freuen, hier zur Schule zu gehen und das Familien- und Alltagsleben in Deutschland kennenzulernen. Für knapp 25 der Teilnehmenden wird aktuell noch eine Gastfamilie gesucht.

„Die Gastfamilien spielen eine ganz entscheidende Rolle für den Austausch: Sie sind die erste Anlaufstelle für die Stipendiatinnen und Stipendiaten und zeigen ihnen ‚ihr‘ Deutschland. – was in jedem Ort und in jeder Familie anders aussehen kann. Ich würde mich freuen, wenn sich Familien aus dem Landkreis Altenkirchen melden und als Gastfamilie zur Aufnahme einer PPP-Stipendiatin bzw. eines PPP-Stipendiaten bereit sind“, äußert der Bundestagsabgeordnete.

Die Schülerinnen und Schüler aus den USA, die ein PPP-Stipendium erhalten haben, sind durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren gegangen. Wenn sie im August in Deutschland ankommen, nehmen sie als erstes an einem vierwöchigen Sprachkurs teil. Viele von ihnen haben aber auch schon zuvor Deutsch gelernt, wie beispielsweise Cassidy (15) aus Portland, deren Mutter Deutschlehrerin ist, oder Ian (17), der durch seine Großeltern deutsche Wurzeln hat.

Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete möchte im Landkreis Altenkirchen Familien ermutigen, Stipendiaten des PPP aufzunehmen und so die Familie um ein Familienmitglied auf Zeit zu ergänzen. „Dies bedeutet die Teilhabe an einem durch junge Menschen getragenen Programm, das von den jungen Menschen lebt, und so eine andere Kultur zu erleben und gleichzeitig ein Stück der eigenen Kultur zu vermitteln“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Interessierte Familien, die sich vorstellen können PPP-Gastfamilie zu werden, können sich an die Bundesgeschäftsstelle von Experiment e.V. wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan. Tel.: 0228 / 95722-21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de.