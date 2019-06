Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

KIRCHEN – Neue italienische Eisdiele „Casa del Gelato“ in Kirchen eröffnet – Im Herzen von Kirchen gibt es seit einigen Tagen eine neue italienische Eisdiele. Der Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen, Tim Kraft, stattete jetzt den Eheleuten Kipping, die das neue gastronomische Angebot in Kirchen geschaffen haben, einen Besuch ab.

Die Familie Kipping, die seit Juni 2018 das Restaurant Casa im alten Bahnhofsgebäude von Kirchen betreibt, hat nunmehr den leerstehenden Laden direkt neben dem Restaurant gepachtet und dort mit viel Liebe zum Detail eine ital. Eisdiele eingerichtet.

Nach dem Betreiberwechsel im ehemaligen Cafe Hof zum Jahreswechsel auf die Bäckerei Schneider stellte sich schnell heraus, dass es dort das bisher in den Sommermonaten angebotene Eis nicht mehr geben sollte. Diese Lücke wollten die Kipping’s unbedingt schließen und bauten kurzerhand mit tatkräftiger Unterstützung örtlicher Handwerker eine Eisdiele ein.

Neben den gemütlichen Sitzplätzen im Innern gibt es auch eine direkte Verbindung zwischen dem Restaurant Casa und der Eisdiele, so dass der Gast seinen Sitzplatz im Gebäude großzügig aussuchen kann. Der Biergarten des Restaurants bietet den Eisliebhabern mit seinen ca. 120 Sitzplätzen direkt vor der Eisdiele in der Freiluftsaison ebenso ausreichend Gelegenheit, unter den riesigen Sonnenschirmen das Angebot der Eis- und Joghurtspezialitäten, der Michmixgetränke, der Waffeln und demnächst auch der Crepes zu genießen.

Als Partner für die Eisherstellung konnte Mario Anglani aus Betzdorf gewonnen werden, der dort seit über 30 Jahren in der Bahnhofstraße sein Eiscafe betreibt. Sein Eis wird aus sorgfältig ausgesuchten Rohstoffen unter Verzicht auf die Verwendung jeglicher künstlicher Farb- und Aromastoffe hergestellt.

Alle Gäste der Eisdiele und des Restaurants haben seit einigen Tagen drinnen und draußen freies WLAN zur Verfügung. Gemeinsam mit der Stadt Kirchen stellen die Ehel. Kipping dem gesamten Bahnhofsumfeld den Hotspot „wifi4rlp.de“ zur freien Nutzung zur Verfügung. Die Stadt Kirchen hat darüber hinaus direkt neben dem Biergarten eine E-Bike-Ladestation und in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs eine neue Ladestation für E-Autos in Betrieb genommen bzw. wird diese in Betrieb nehmen.

Tim Kraft lobt das Engagement der Ehel. Kipping und der übrigen Gewerbetreibenden sowie der Stadt Kirchen, die durch ihre Investitionen eine zukunftsfähige „Neue Mitte“ im Herzen der Stadt Kirchen geschaffen haben.