Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

BAD HONNEF – Nach tödlichem Verkehrsunfall sucht die Polizei nach Zeugen – Am Montagnachmittag, 03. Juni 2019, verunglückte ein 19jähriger Motorradfahrer tödlich auf der Schmelztalstraße in Bad Honnef. Im Zuge der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats zum Unfallhergang bitten die Polizeibeamten um die Kontaktaufnahme eines Autofahrers, der vor dem Unfall von dem Motorrad überholt worden sein soll. Der Mann hatte an der Unfallstelle Kontakt zu einem der Ersthelfer, war aber bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Weiterhin bitten die Ermittler, dass sich die Fußgängerin, die die beiden Kinder des unfallbeteiligten Autofahrers betreut hat, meldet. Auch weitere Zeugen, die am Montagnachmittag im Schmelztal unterwegs waren und möglicherweise von dem Motoradfahrer überholt wurden, werden gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden. Quelle: Polizei