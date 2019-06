Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Falscher Gang führt auf die Terrasse des Nachbarn – Eine leicht verletzte Person und circa 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag, 03. Juni, in Betzdorf. Ein 69jähriger Mann hatte die Absicht rückwärts in seine Garage in der Engelsteinstraße einzuparken. Beim Einlegen der Fahrstufe seines neuen Autos wählte er versehentlich den Vorwärtsgang des Automatikgetriebes. Anstatt rückwärts einzuparken fuhr er geradeaus durch eine Holzpalisade in den Garten seines Nachbarn. Der Pkw kam auf der Terrasse des Anwesens an der Hauswand zum Stehen. Quelle: Polizei