BETZDORF – Diebstahl von Nebelscheinwerfern in Betzdorf – Unbekannte Täter entwendeten ein Paar Nebelscheinwerfer von einem Audi A6, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Betzdorfer Wilhelmstraße geparkt war. In der Nacht zum Montag, 03. Juni, wurden die Scheinwerfer samt Blenden gewaltsam aus der Front des Fahrzeuges herausgerissen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei