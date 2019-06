Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall mit Bus in Betzdorf – eine Person verletzt – Eine 47jährige Autofahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 03. Juni, leicht verletzt. Die Frau hatte die Struthofstraße aus Richtung Eisenweg kommend befahren. An der abknickenden Vorfahrt Busbahnhof Struthof missachtete sie die Vorfahrt eines 55jährigen Busfahrers, der die Vorfahrtsstraße aus Richtung Busbahnhof kommend befuhr. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei