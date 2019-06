Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

BAD HONNEF – Tödlicher Verkehrsunfall mit 19jährigem Kradfahrer in Bad Honnef – Am Montag, den 03. Mai 2019, gegen 16:50 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der Schmelztalstraße in Bad Honnef.

Ein 19jähriger Motorradfahrer befuhr die Schmelztalstrasse talwärts aus Richtung Himberg in Richtung Bad Honnef. Die Straße verläuft im oberen Teil serpentinenartig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr, wo er durch den PKW eines 52jährigen Fahrers überrollt und tödlich verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung abgeschleppt und sichergestellt. Quelle: Polizei