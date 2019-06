NEUSTADT/Weinstraße – Wendemanöver auf der B 39 endet tödlich

Veröffentlicht am 3. Juni 2019 von wwa

NEUSTADT/Weinstraße – Verkehrsunfall auf der B 39 – Wendemanöver endet tödlich – Sonntagabend, 02. Juni, kurz vor 22:00 Uhr fuhr ein 40jähriger Karlsruher mit seinem Pkw die B 39 von Neustadt kommend Richtung Lambrecht. Kurz nach der Einmündung der K 16 wendete der Fahrer auf der Fahrbahn. Ein 52jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, der hinter dem 40jährigen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in das querstehende Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Quelle: Polizei