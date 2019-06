Veröffentlicht am 3. Juni 2019 von wwa

PUDERBACH – Alkoholisiert gegen ein Schild gefahren – Polizei sucht Zeugen – Am Sonntag, dem 02. Juni, fuhr ein 56jähriger Pkw-Fahrer um 17:15 Uhr mit 1,45 Promille auf einer Verkehrsinsel an der Kreuzung L 265/L 267 gegen ein Verkehrsschild. Zuvor war er aus Richtung Steimel kommend, in mehreren Fällen nach links auf die Gegenfahrspur gekommen. Hierbei kam es des Öfteren auch zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Deshalb werden u.a. die Fahrzeugführer eines roten Pkw´s und der/die Fahrer/in eines blauen Quads gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei