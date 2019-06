Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

MICHELBACH – Schützenfestumzug des Schützenvereins „Adler“ Michelbach – Kontrastprogramm bei den Michelbacher „Adler“ Schützen. Wurde im Vorjahr wegen starken Regen der Festumzug kurzerhand abgesagt und sich gleich im Festzelt getroffen so durften Schützen und Musiker 2019 bei brütender Hitze unter wolkenfreiem Himmel nach der Begrüßung auf schnellstem Weg ins Festzelt vor dem Schützenhaus marschieren. Im Schleedörn nahmen die Michelbacher „Adler“ und ihre befreundeten Vereine in langer Reihe Aufstellung. Die frisch gekrönte Schützenkönigin Julia Ulonska schritt in Begleitung des Schützenmeisters und ersten Vorsitzenden Frank Becker, Lukas Andres, Kaiserin Monika Woelki, Kronprinz Pascal Eitze, Schülerprinz Tobias Holzapfel und Schützenhauptmann Michael Imhäuser die Front der Schützen ab, grüßte die Fahnenabteilungen und hieß auf dem Rückweg die Majestäten und Vorsitzenden der befreundeten Schützenvereine und -gesellschaften herzlich willkommen. Zu ihnen zählten die Schützengesellschaft Altenkirchen, der KKSV Döttesfeld, der SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, KKSV Orfgen, Schützengilde Raubach und Blasorchester Mehrbachtal. Nach der Begrüßung ging es unter musikalischer Begleitung durch das Blasorchester durch den Ort Michelbach zum Festzelt wo die Gäste nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Becker ein kleines Zeltkonzert erleben durften und die befreundeten Majestäten Königin Julia I. ihre Aufwartung machten. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie