Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 256 – Motorradfahrer verletzt – Am Sonntagmittag, 02. Juni 2019, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 63jähriger Motorradfahrer, aus Richtung Hachenburg kommend, die Ausfahrt der Bundesstraße 256 in Höhe der Anschlussstelle Altenkirchen-Kumpstraße. An der Einmündung Ausfahrt B 256 / Kumpstraße bog er in die Kumpstraße ein und kollidierte dabei mit einem von links kommenden Pkw. Dessen 25jähriger Fahrer hatte die Kumpstraße, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Richtung Altenkirchen-Zentrum befahren. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrer des Kraftrades Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, so die Polizei, auf etwa 3.000 Euro. Quelle: Polizei