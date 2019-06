Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

MUDERSBACH – Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 62 – Am Sonntagmittag, 02. Juni 2019, um 12:30 Uhr befuhren eine 41jährige, eine 20jährige und ein 55jähriger Fahrzeugführer/in mit ihren Pkw die B 62 in der Ortslage Mudersbach. Unmittelbar hinter dem Ortseingang beabsichtigte die 41jährige Pkw-Fahrerin nach links in eine Nebenstraße abzubiegen. Dazu verlangsamte sie ihre Fahrweise. Die nachfolgende 20jährige Fahrerin bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und bremste ihr Fahrzeug stark ab. Der 55jährige Fahrer fuhr nachfolgend wegen zu geringem Abstand nahezu ungebremst auf das Fahrzeug der 20jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls kam es zur Kollision aller Fahrzeuge. Zwei Fahrzeugführer sowie eine Mitfahrerin werden bei dem Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt, so die Polizei, circa 12.000 Euro. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme, Verletztenversorgung und Bergung der beschädigten Fahrzeuge etwa eine Stunde gesperrt werden. Quelle: Polizei