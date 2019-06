Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

MUDERSBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 62 in Mudersbach – Radfahrer verstirbt an der Unfallstelle – Am Samstagmorgen, 01. Juni, gegen 08.20 Uhr befuhr ein 64jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike die Bundesstraße 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Kirchen. An einem innerörtlichen Kreuzungsbereich in der Ortslage Mudersbach kam er vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems mit seinem Fahrrad aus dem Gleichgewicht und fuhr quer über beide Fahrstreifen gegen den Bordstein auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort kam er auf dem Gehweg zu Fall. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und anschließender notärztlicher Erstversorgung verstarb er an der Unfallörtlichkeit. Eine Fremdbeteiligung an dem Unfallereignis schließt die Polizei aus. Quelle: Polizei