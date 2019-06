Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

BURGLAHR – Die neue Karnevalsprinzessin der KG Burggraf 2019/20 wird Sylvia Kötting sein – Tradition ist es bei den Burggrafen Karnevalisten, dass sie am Veilchendienstag, wenn die Oberlahrer ihren Karnevalsumzug durch das Örtchen bewegen, schon wissen wer in der nächsten Session die neue Tollität werden wird. Prinz Dominik I. (Noll) thronte noch während des Umzuges in Oberlahr hoch oben auf seinem Prinzenwagen, erfreute das närrische Volk mit Sträußchen und Leckereien, das stand Sylvia bereits in den Startlöchern und winkte ihren zukünftigen Untertanen zu. Vorsitzender Holger Becker und Sitzungspräsident Ralf Noll (Bubi) zeigten sich erfreut und priesen die „Neue“ in höchsten Tönen. In der kommenden Session haben wir eine Prinzessin: Sylvia Kötting, frische 40 Jahre jung, von Beruf Tischlerin und pflegt als Hobby das Motorradfahren.

Sylvia ist eine „Vollblutkarnevalistin“ und einmal im Element – nicht mehr zu bremsen. Auch sie wird einen großen Hofstaat als Unterstützung haben. Die Vorbereitungen für die Session laufen bereits auf vollen Touren. Circa 50.000 Papierrosen müssen für den Prinzenwagen erstellt werden. Das braucht viel Zeit. (wwa) Fotos: R. Wachow