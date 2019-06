Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

REGION – In der Luft Verkehr wie auf der Autobahn – Da traut der Betrachter seinen Augen kaum. Der strahlend blaue Himmel mit der wohltuenden Wärme verbunden veranlasst schon einmal sich geruhsam in den Gartenstuhl zu setzen oder aus dem kühlenden Raum nach außen zu blicken, dem Blick in die Natur zu genießen. Da fällte auf, dass der sonst wolkenfreie Himmel mitunter weiße Streifen bekommt. Erst sind sie ganz dünn und werden nach einigen Sekunden breiter. Die Streifen bewegen sich, haben am Anfang einen silberglänzenden Kopf, und werden immer mehr. Innerhalb von wenigen Minuten sind es gut 30 Streifen, Kondensstreifen. Was sich da in über Zehntausendmeter Höhe bewegt sind Passagierflugzeuge. Ein berauschendes Bild, die Bewegtheit der Menschen in der Moderne. Da wandern die Gedanken und Wünsche an Reisen in ferne Länder, Erlebnisse anderer Kulturen. (wwa) Fotos: W. Wachow