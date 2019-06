Veröffentlicht am 2. Juni 2019 von wwa

MEHREN – 19. Lichterfest im Fachwerkdorf Mehren – Schwerer Unfall überschattet freudiges Sommerfest – Mit dem traditionellen „Open-Air“ Gottesdienst wurde das 19. Lichterfest am Weiher und an der Freilichtbühne Mehren eröffnet. Im Verlauf des Abends stürzte eine ältere Frau im Bereich der Stufentribüne und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Siegen geflogen. Den weiteren Unterhaltungsabend gestaltete vor dem Feuerwerkspektakel das Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld musikalisch. Eine tänzerische Einlage boten die jungen Tänzerinnen der Tanzgruppe „Perlen der Honschaft“ vom Schützenverein Maulsbach. Nach dem prächtigen Feuerwerk, das um 23:00 Uhr gezündet wurde, spiele auf der Gemeindewiese die Partyband „Zündstoff“ auf. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich auf der Fotogalerie