MICHELBACH – Julia Ulonska zur Königin der „Adler“ Schützen Michelbach gekrönt – Das Festzelt am Michelbacher Schützenhaus hatte sich zur frühen Abendstunde am Samstag, 01. Juni, bereits gut gefüllt als die Michelbacher sich anschickten zur feierlichen Majestätenkrönung zu schreiten. Die Schützen hatten am Eingang Aufstellung genommen und begrüßten die einziehende Fahnengruppe, die neuen und alten Majestäten sowie die Hofpaare. Schützenmeister Frank Becker schritt umgehend zur Begrüßung der Gäste, Ehrengäste und Abordnungen der befreundeten Schützenvereine und -gesellschaften. Zu ihnen zählten die Schützengesellschaft Altenkirchen, der KKSV Döttesfeld, SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, KKSV Orfgen und SG Raubach. Der zweite Vorsitzende Günter Imhäuser nahm sodann die Verabschiedung der scheidenden Königin Roswitha Seidler vor. Die beiden Jungmajestäten hatten bereits am Donnerstag nach dem Schießen ihre Krönung erfahren. Kronprinz Pascal Eitze löste Laura Borheier ab und Schülerprinz Tobias Holzapfel durfte seine Prinzenkette behalten da er bereits im Vorjahr Schülerprinz war. Stolz und freudig nahm Julia Ulonska die Königskette und Königinnenkrone entgegen. An ihrer Seite begleitet sie das Königsjahr Lukas Andres. Er war bereits 2015 König der Michelbacher „Adler“. Der scheidenden Königin überreichte Imhäuser den traditionellen Erinnerungsorden. Mit in der Reihe der Majestäten befand sich auch die amtierende Kaiserin Monika Woelki.

Zum königlichen Eröffnungstanz des Königsballs spielte die Non-Stop-Dancing Band auf und lieferte auch die Tanz- und Unterhaltungsmusik des Abends. Zu späteren Stunde erfreute die Showtanzgruppe „In Imotion“ aus Ingelbach mit ihren Darbietungen. Im Rahmen der Krönungszeremonie ernannte Imhäuser die Kassiererin Wilma Schleiden zum Ehrenmitglied. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie