Veröffentlicht am 1. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Deichwelle startet am 1. Juni in die Freibad-Saison – Alle Becken geschrubbt und poliert – Vergünstigt mit 10er- und 30er-Karten – Das Freibad der Deichwelle startet am Samstag, 1. Juni, in die Sommersaison. „Die Vorbereitungen sind inzwischen abgeschlossen. Leider haben sich Kälte und Nässe erst spät verabschiedet“, sagt Betriebsleiter Uwe Knopp. Die Außenbecken sind wie immer zur neuen Saison komplett gereinigt und frisch befüllt worden, Liegen und alle von den Gästen genutzten Einrichtungen geputzt und die Außenanlagen für die Sonnenanbeter gepflegt worden.

Der Sommer 2018 war der zweitheißeste seit der Aufzeichnung regelmäßiger Wettermessungen im Jahr 1881. Das bescherte der Deichwelle ein starkes Ergebnis von fast 44.000 Gästen. Laut Geschäftsführer Michael Krose trug dieses Ergebnis auch dazu bei, dass die Deichwelle zum vierten Mal in Folge das Jahr mit einer Rekordbilanz an Gästen abschließen konnte: „Der Sommer muss gar nbicht so extrem sein wie im vergangenen Jahr, aber wir wünschen uns natürlich gutes Wetter. Gerade an Nachmittagen und in der Ferienzeit sind wir für viele Familien erste Wahl, um draußen Spaß, Erholung oder Sport zu finden.“

Auch unabhängig vom Wetter gibt es jedes Jahr Schwimmer, die das Baden an der frischen Luft bevorzugen und ihre Bahnen dort in dem 50-Meter-Becken ziehen. „Regelmäßige Schwimmer und Wasserratten sollten sich zu Saisonbeginn die 10er- oder die 30er-Karte kaufen, um deutlich vergünstigt zu baden“, rät Krose.

Foto: Rein ins Vergnügen. Der Mega-Sommer 2018 bescherte der Deichwelle eine Rekordbilanz fürs Freibad und trug zum starken Jahresergebnis des gesamten Bades bei.