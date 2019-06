Veröffentlicht am 4. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – 14. Deichlauf: Auch Schüler stellen Ausdauer unter Beweis – „Ein Fest für die ganze Familie“: So heißt das Motto der LG Rhein-Wied für den Deichlauf, der am Freitag, 14. Juni, ab 16.30 Uhr zum mittlerweile 14. Mal über die Bühne geht. Groß und Klein, ambitionierte Starter und Hobbyläufer – sie alle schnüren an diesem Tag ihre Laufschuhe. Die Ausrichter gehen von einer vierstelligen Teilnehmerzahl aus. Das „Fest für die ganze Familie“ kehrt zu seinen Wurzeln am Rheinufer zurück, denn die Teilnehmer starten an den Goethe-Anlagen in unmittelbarer Nähe zur Rheinbrücke. Sie legen dann einen attraktiven Rundkurs zurück – und zwar über 1000, 5000 und 10.000 Meter. Zudem hat es Tradition, dass die Ausrichter besonderes Augenmerk auf die Kinder richten: Die Olympische Schulstaffel über 5 mal 600 Meter, bei der nicht nur die Sieger mit der schnellsten Zeit, sondern auch das originellste Outfit eine Auszeichnung erhalten, gehört ebenso zum Deichlauf-Programm wie der große Grundschulpreis über 1000 Meter. Für den haben die Veranstalter und die Stadtverwaltung Geldpreise ausgelobt – für die Schulen, die gemessen an ihrer Gesamtschülerzahl, die meisten Teilnehmer stellen, die das Ziel erreichen. „Wir glauben, dass wir Anreize geben sollten, damit sich die Kinder wieder mehr bewegen“, sagt Bürgermeister Michael Mang dazu. „Außerdem kann man so auch den Teamgedanken stärken.“ Weitere Sonderwertungen sind der Robert-Krups-Preis für die größte vorangemeldete Gruppe mit den meistern Finishern über 5 Kilometer und die 10-Kilometer-Teamwertung. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.deichlauf.de

Foto: (v.l.): Bürgermeister Michael Mang, Hans-Peter Schmitz, Leiter des Schul- und Sportamtes, Alexander Merl, Vorsitzender, und Edi Kaul, Stellvertretender Vorsitzender des DJK Neuwieder LC, einem der Muttervereine der LG Rhein-Wied.