5. Juni 2019

NEUWIED – Bläsertag in Neuwied: Viel Musik für die Öffentlichkeit – Es ist nicht einfach eine Insiderveranstaltung: Der 38. Bläsertag der Herrnhuter Brüdergemeinden wird über die Pfingsttage rund 250 Blechbläser aus ganz Europa zum gemeinsamen Musizieren, Lernen und Kennenlernen unter dem Zeichen von Trompete, Waldhorn, Posaune und anderem musikalischem Blech unter sich versammeln.

Höhepunkt ist ein großes öffentliches Konzert mit allen Teilnehmenden am Pfingstsonntag in den Goethe-Anlagen am Deich ab 16 Uhr. Geplant sind Werke von Händel, Haydn und Corelli. Neben dieser „Blech-Aufführung der Superlative“ kann man Teile der Teilnehmenden auch schon zuvor in den Kirchen Neuwieds erleben. Sie spielen am Pfingstsonntag in den Gottesdiensten befreundeter Gemeinden: Um 9.30 Uhr in der St. Matthias-Kirche, um 10 Uhr in der Friedenskirche in Neuwied-Heddesdorf, der Marktkirche in der Innenstadt, der Mennonitengemeinde in Torney und um 11 Uhr in den evangelischen Kirchen in Oberbieber und in Altwied. Zudem spielt eine große Abordnung am Pfingstmontag ab 10 Uhr beim ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz in Neuwied.