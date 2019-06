Veröffentlicht am 3. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Pfingstturnier der SG 06 Betzdorf – Auch in diesem Jahr gibt es wieder das nach dem Hauptsponsor benannte Löwenturnier. Die SG 06 Betzdorf stellt während des Pfingstturniers auch ihre Kinder- und Jugendarbeit vor, auf die der Verein stolz ist. Natürlich geht es auch um Medaillen und Pokale – aber im Mittelpunkt des Turniers steht der Spaß am Sport. Deshalb gibt es neben den Jugend-Spielen auch wieder das beliebte Turnier der Hobby-Kicker, das am Samstag, den 8. Juni ab 17:00 Uhr ausgetragen wird.

Eröffnet wird das Turnier am Freitag, den 7. Juni um 16:00 Uhr mit den Spielen der F-Jugend. Am Samstag, den 8. Juni treten die C-Jugendmannschaften ab 12:00 Uhr gegeneinander an. Am Montag den 10. Juni wird das Turnier mit den Spielen der E-Jugend beendet.

Der Besuch des Turniers bietet sich auch als Familienausflug an. Während im Clubheim Kaffee und selbst gebackener Kuchen serviert wird, gibt es auch kalte Getränke mit und ohne Alkohol sowie herzhaftes vom Grill. Auch in diesem Jahr warten bei der schon legendären Tombola wieder tolle Preise auf ihre Gewinner. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.