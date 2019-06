Veröffentlicht am 3. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren wieder – Schon fast wöchentlich findet man in Briefkästen und digitalen Postfächern Benachrichtigungen darüber, dass man glücklicher Gewinner von Bargeld, Reisen oder Gutscheinen ist. Oftmals ist der vermeintliche Gewinn aber nur ein Köder, der einen im Nachhinein teuer zu stehen kommen kann. Wie man diese Tricks im Vorhinein durchschauen kann, ist eines der Themen, über die die Senioren-Sicherheitsberater in ihren regelmäßigen Sprech- und Beratungsstunden aufklären. Am Freitag, 7. Juni, können sich Seniorinnen und Senioren von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Stadtteilbüros, Rheintalweg 14, 1. Obergeschoss, wieder mit ihren Fragen an die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied wenden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Senioren-Sicherheitsberater sind Ehrenamtliche, die gemeinsam von Stadt und Kriminalpolizei ausgebildet wurden und älteren Bürgern Tipps und Tricks für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden mit auf den Weg geben. Weitere Information zu diesem Projekt gibt es beim Ordnungsamt der Stadt Neuwied unter 02631 802 335 (Monika Schulz).