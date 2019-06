KOBLENZ – „Paradiesische Harfenklänge“ im Blumenhof, St. Kastor Basilika Koblenz

Veröffentlicht am 8. Juni 2019 von wwa

KOBLENZ – Musik im Paradiesgarten: „Paradiesische Harfenklänge“ Samstag, 15. Juni 2019, 15:00 bis 16:00 Uhr, Blumenhof, St. Kastor Basilika Koblenz – Stephanie Zimmer, Harfenistin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, verzaubert jährlich aufs Neue die Zuhörer inmitten der Natur mit paradiesischen Harfenklängen. Die Musikerin genießt die seltene Gelegenheit unter freiem Himmel auf ihrem Instrument zu spielen.

Der Paradiesgarten bietet ein besonderes Ambiente für kleine Konzerte und Soloauftritte regionaler Musiker. Musikalische Darbietungen fanden bereits während der Bundesgartenschau 2011 an diesem Ort statt. Die Besucher sind immer wieder fasziniert von den Auftritten der Künstler. Die Musik im Paradiesgarten ist beliebt und deshalb zu einem festen Bestandteil der jährlich stattfindenden Koblenzer Gartenkultur geworden.

Zur BUGA 2011 wurde das Areal rund um die Basilika St. Kastor sensibel in Szene gesetzt. Die Gestaltung der Beete, prächtige Staudenbeete eingefasst von Eiben und Buchsbaum, orientiert sich an der religiösen Symbolik dieses einzigartigen Ortes. Den Mittelpunkt des Gartens bildet ein Wasserbecken mit ruhig dahinfließendem Wasser, eingefasst mit einer umlaufenden Sitzbank. Verziert mit den Schriftzügen zur Schöpfung bietet sie den Besuchern die Möglichkeit zum Ausruhen, vielleicht sogar zum Meditieren, an diesem ruhigen und beschaulichen Ort an. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: © KOGA