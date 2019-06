Veröffentlicht am 31. Mai 2019 von wwa

ORFGEN – Der Kleinkaliber Schützenverein Orfgen hat mit Elke Berger eine neue Schützenkönigin – Die Seniorenschützen des KKSV Orfgen hatten es am Donnerstag, 30. Mai, recht eilig. Was in den Vorjahren immer bis zum Teil in die Abendstunden dauert war 2019 bereits um 14:45 Uhr vorbei, das Königspreise- und Königsschießen. Gegen 11:00 Uhr wurde das Schießen auf den königlichen Aar durch Ortsbürgermeister Manfred Lichtenthäler, Ex Bürgermeister Gerd Maurer sowie den amtierenden Schützenkönig Michael Schmuck eröffnet. Die Preise holten sich Wilhelm Bruch (Krone), Werner Berger (Reichsapfel), Karsten Schmautz (Zepter), Jonas Deneu (rechte und linke Schwinge), Paul Werner Müller (Stoß) und Harald Müller (Kopf). Als Königsanwärter meldeten sich drei Personen Elke Berger, Werner Wahlen und Steffen Schnabel. Mit dem 756. Schuss durfte Elke Berger jubeln. (wwa) Fotos: R. Wachow