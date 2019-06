Veröffentlicht am 31. Mai 2019 von wwa

NEITERSEN – Körperverletzung bei Schlägerei am Kino in Neitersen – Zur Verwirklichung mehrerer Körperverletzungen kam es am Donnerstag, den 30. Mai 2019, gegen 18:50 Uhr in Neitersen. Im Rahmen der Vatertagveranstaltung am Kino wurden zunächst Handgreiflichkeiten zwischen mehreren männlichen Personen gemeldet. Es kam zu diversen Rangeleien, bei denen eine männliche Person besonders aggressiv auftrat. Während des Schlichtungsversuchs durch die eingesetzten Polizeibeamten kam es zu einer weiteren Schlägerei zwischen vier Personen, die sich mit Faustschlägen traktierten.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden alle Beteiligten verletzt, wovon einer aufgrund einer Kopfplatzwunde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Alle Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinfluss und werden sich strafrechtlich zu verantworten haben. Quelle: Polizei