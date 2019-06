Veröffentlicht am 31. Mai 2019 von wwa

OBERERBACH – Guiseppe Roma vom ASV Altenkirchen gewinnt Vatertagangeln beim ASV Niedererbach – Das Wetter zeigte sich optimal für die Petrijünger aus der Region. Das zeigte sich allein an der guten Beteiligung. 42 Angler waren zur Weiheranlage in Obererbach gekommen. Von 07:00 bis 12:00 Uhr wurden geangelt und etliche Fische an Land gezogen. Darunter Forellen, Schleie, Lachsforellen und Karpfen. Mit 3810 Punkten gewann Guiseppe Roma vom ASV Altenkirchen vor Walter Lahr vom ASV Westerburg mit 3410 Punkten und auf Platz drei Rainer Thyroff vom ASV Mammelzen mit 2835 Punkten. Platz vier belegte Gerd Schmidt vom ASV Opsen/Fürthen mit 2775 Punkten und Platz fünf ging an Hansi Müller vom ASV Elbingen mit 2725 Punkten. Die Preise und Pokale überreichte den Gewinnern und Platzierten der Vorsitzende des ASV Niedererbach Philipp Wagner. (wwa) Fotos: R. Wachow