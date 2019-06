Veröffentlicht am 31. Mai 2019 von wwa

ORFGEN – Michél Eric Enders ist neuer Kronprinz 2019/20 des KKSV Orfgen – Am Kronprinzenpreiseschiessen und Kronprinzenschiessen beteiligten sich beim KKSV Orfgen am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 30. Mai. Die Preise gingen an: Yannick Wachow (Krone), Phillip Hahn (Rechte Schwinge), Michél Eric Endres (Linke Schwinge und Stoß), Julia Hassel (Kopf). Der Rumpf schoss um 18:50 Uhr Michél Eric Endres von der Stange und wird somit neuer Kronprinz. (wwa) Fotos: R. Wachow(7)/ H.W. Schuh(4)