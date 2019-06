Veröffentlicht am 1. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Verwaltung übergibt Bank an Nachbarschaft – Das fehlte der Nachbarschaft, die sich in der Nähe des historischen Rathauses unter einem dicht belaubten Baum zum regelmäßigen Plausch trifft, noch zu ihrem Glück: eine Bank. Als „Glücksboten“ trat nun das Team des Amts für Stadtmarketing, dessen Büros in diesem Gebäude liegen, in Erscheinung. In ihrem Fundus fand es eine Bank, die bereits bei einigen Veranstaltungen als Dekoration im Einsatz gewesen war, und stellten sie der Nachbarschaft als Leihgabe zur Verfügung. Nun kümmern sie sich um die freistehende „Stadtbank“, stellt sie abends wieder unter und bringt sie zur Verwaltung zurück, wenn das Sitzmöbel wieder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen benötigt werden sollte. Oberbürgermeister Jan Einig betonte bei der Übergabe, dass er sich sehr freue, wie rasch die Idee umgesetzt wurde. „Wenn Bürger die Pflege und Betreuung eines Objekts übernehmen, ist das immer eine lobenswerte Sache – und eine nachahmenswerte“, sagte Einig. Die Nachbarschaft freut sich ihrerseits, dass sie ihre Freizeit in noch angenehmerer Atmosphäre verbringen kann.